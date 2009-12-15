Лавринович: проект бюджета-2010 в парламент не подан

Верховная Рада Украины сегодня не будет рассматривать проект Государственного бюджета Украины на 2010 год.

Как заметил председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, Верховная Рада Украины, направляя данный документ на доработку правительства, требовала учета в новом проекте закона положения об увеличении минимального прожиточного минимума и минимальной пенсии.

В то же время, заметил он, правительство не доработало и не внесло настоящий документ в парламент. «Поэтому нам нечего сейчас рассматривать, поскольку Кабинет министров не выполнил своей конституционной функции», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.