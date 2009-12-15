Межбанк: к 12:00 доллар снижается - 7,96/7,97 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9770/7,9910, к 12:00 цены упали 7,9680/7,9785 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2645/51, а к 12:00 цены снизились 0,2641/45. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,1350 (+0,0350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4558/60, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 11,6130/11,6350, к 12:00 цены ушли вниз 11,5910/11,6080.