В БЮТ считают: бюджет-2010 будет принят после выборов

12:44, 15 декабря 2009
Финансы
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И подписан новым Президентом

Первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН считает, что бюджет на 2010 год будет принят после выборов и подписан новоизбранным Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОЖЕМЯКИН сказал в интервью журналистам.

По его словам, бюджет будет принят «после избирательной гонки». Он отметил, что «новый бюджет может быть подписан новым Президентом Украины». 

 

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