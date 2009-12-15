В БЮТ считают: бюджет-2010 будет принят после выборов
12:44, 15 декабря 2009Финансы
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И подписан новым Президентом
Первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН считает, что бюджет на 2010 год будет принят после выборов и подписан новоизбранным Президентом Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОЖЕМЯКИН сказал в интервью журналистам.
По его словам, бюджет будет принят «после избирательной гонки». Он отметил, что «новый бюджет может быть подписан новым Президентом Украины».
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