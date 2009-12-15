В БЮТ считают: бюджет-2010 будет принят после выборов

Первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН считает, что бюджет на 2010 год будет принят после выборов и подписан новоизбранным Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОЖЕМЯКИН сказал в интервью журналистам.

По его словам, бюджет будет принят «после избирательной гонки». Он отметил, что «новый бюджет может быть подписан новым Президентом Украины».