Тимошенко: гривня сможет укрепиться в 2010 г

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что в 2010 году гривня сможет укрепиться до уровня меньше 6 грн. за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая перед трудовым коллективом предприятия “Луганскуголь”.

“Это будет шесть (грн. за доллар), но не восемь. Возможно, даже меньше шести мы сможем сделать, если экономика начнет подниматься”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что это может быть сделано лишь в том случае, когда в Украине будет новый президент, который назначит новое руководство Национального банка.