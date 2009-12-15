НБУ будет контролировать стоимость валютных субкредитов

Национальный банк Украины обязал свои территориальные управления контролировать, чтобы стоимость валютного кредита, привлеченного банком на условиях субординированного долга, не превышала уровня двенадцатимесячный Libor + 12% годовых.

Об этом говорится в письме НБУ №13-10/8014-22981, текстом которого располагает УНИАН.

«…Территориальное управление Национального банка Украины при регистрации договора по субординированному долгу, в том числе при проверке соответствия размера выплат за пользование кредитом, применяет максимальную процентную ставку, которая установлена Национальным банком Украины для указанной категории внешних заимствований банков на уровне Libor по двенадцатимесячным межбанковским депозитами (на дату заключения договора) плюс 12% годовых», - говорится в документе.

Как сообщалось, максимальная ставка привлечения субкредитов была установлена постановлением НБУ от 5 февраля 2009 года №49 "Об отдельных вопросах деятельности банков", временно, на период до 1 января 2011 года.