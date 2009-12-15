Десятка крупнейших бизнесменов-филантропов в Украине

Украинский деловой еженедельник «Контракты» по данным из открытых источников и экспертной оценке составил рейтинг десяти крупнейших бизнесменов-филантропов Украины.

В частности, экспертному рейтингу посвящен спецпроект «Люди добрые - 2009» во вчерашнем номере издания (№ 50 от 14 декабря 2009 года).

Так, первое место в рейтинге занял Ринат АХМЕТОВ, президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» - объем средств, направленных на благотворительность в 2008 году, составил 29 млн. долларов; второе место занял Виктор ПИНЧУК, основатель благотворительного фонда Виктора Пинчука, - 25,7 млн. долларов; третье место - Александр ФЕЛЬДМАН, президент одноименного международного благотворительного фонда - 5,9 млн. грн. на благотворительность в 2008 - первой половине 2009 года; четвертое - Евгений ЧЕРНЯК, Благотворительный фонд «Патриот Запорожья» - 5 млн. грн; пятый - бизнесмен Сергей ТАРУТА (данных нет).

Кроме того, в десятку попали Петр ПОРОШЕНКО, Петр ПИСАРЧУК, Петр БАГРИЙ и Вадим НОВИНСКИЙ. Последнее, 10 место, журнал отдал Мистеру Икс - бизнесменам, которые не афишируют меценатство. Ведь при анализе данных у экспертов сложилось впечатление, что некоторые бизнесмены жертвуют не меньше, чем фигуранты рейтинга.

Деятельность бизнесменов-филантропов оценивалась экспертами по пятибалльной шкале по четырем критериям: системность, результативность, социальная значимость, объемы вложенных средств.