Евро резко снизился к доллару

Евро достиг минимума двух с половиной месяцев к доллару на европейских торгах в четверг на фоне опасений по поводу состояния банков еврозоны и выхода слабых данных об экономических ожиданиях в Германии.

Доллар укрепляется к основным валютам, поднявшись до самого высокого с начала октября уровня по отношению к корзине шести основных валют мира, благодаря фиксации прибыли по коротким долларовым позициям в условиях спада склонности инвесторов к риску после выхода слабой немецкой статистики.

Исследовательский институт ZEW во вторник сообщил, что индекс экономических ожиданий в Германии снизился в декабре до 50,4 пункта с 51,1 пункта месяцев ранее, что вызвало опасения по поводу восстановления крупнейшей экономики зоны евро.

Негативное влияние на евро оказало сообщение австрийской газеты Die Presse о том, что денежные власти страны включили в список для наблюдения четвертый по величине банк Oesterreichische Volksbanken.

Трейдеры продолжили продажу евро на фоне этого сообщения, которое вышло на следующий день после того, как Вена заявила о намерении национализировать один из банков с целью избежать его банкротства.

Сообщение австрийской газеты подкрепило опасения по поводу финансового состояния некоторых стран еврозоны, вызванные на прошлой неделе снижением суверенного кредитного рейтинга Греции.

"Проблемы в Греции продолжаются, и вчерашняя новость об австрийском банке также не помогает (евро)", - сказал Ян Стэннард из BNP Paribas.

"В целом, понижательное давление на евро сохраняется, и слабые данные ZEW также стали негативом", - добавил он.

Инвесторы по всему миру в настоящее время ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, о которых центробанк США сообщит завтра, и которые могут оказать заметное влияние на валютные котировки.

К 14.24 МСК евро упал на 0,78 процента до $1,4545, ранее опускаясь до самого низкого с начала октября уровень в $1,4527.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине валют, подскочил на 0,7 процента до 76,882 пункта.

К иене доллар укрепился на 0,9 процента до 89,35 иены, сообщает Рейтер.