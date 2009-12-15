Western Union выполнит требования НБУ

Компания Western Union обеспечит обязательную фиксацию валюты выплаты и курса конвертации валют согласно требованиям Национального банка Украины.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном УНИАН, в связи с телеграммой НБУ от 10 декабря, согласно которой Нацбанк просил коммерческие банки воздержаться от предоставления услуги по приему переводов за границу в гривне через международную платежную систему Western Union.

«В письме, направленном по электронной почте банкам, НБУ потребовал в обязательном порядке фиксировать курс конвертации валют при отправке денежных переводов Western Union в гривне за пределы Украины. В соответствии с новыми требованиями НБУ, компания Western Union обеспечит обязательную фиксацию валюты выплаты и курса конвертации валют», - сказано в сообщении компании.

В данный момент Western Union ведет работу по согласованию с НБУ необходимых изменений в схеме работы услуги по переводу денежных средств за границу в гривне, отметили в пресс-службе. Компания надеется в ближайшее время достичь договоренности с Нацбанком и возобновить услугу по отправке денежных переводов за пределы Украины в национальной валюте.

Услуги Western Union, такие как выплата денежных переводов на территории Украины в долларах США, гривне, а из отдельных стран - в евро, а также отправка денежных переводов в долларах США – осуществляются в обычном режиме.

Как отметили в компании, Western Union начала предоставлять услугу по отправке денежных переводов в гривне за границу в июле 2009 г. Процедура осуществления международного перевода в гривне не предусматривает физического перемещения гривни за пределы Украины. Конвертация гривни в валюту выплаты перевода выполняется банком-агентом по курсу системы Western Union. Программное обеспечение Western Union разработано таким образом, что оператор банка имеет возможность предоставить клиенту информацию о курсе конвертации и доступных валютах выплаты перевода до отправки перевода. При этом отправителю предоставлялась возможность как выбрать валюту выплаты перевода с конвертацией по курсу Western Union, так и оставить право выбора за получателем. В момент осуществления перевода клиенту предоставляется информация о текущем курсе обмена валюты и индикативной сумме, которая будет получена в стране назначения в предполагаемой валюте выплаты перевода. Внесение этой информации оператором в бланк «отправить деньги» в момент отправки перевода является стандартным требованием системы Western Union, указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своей телеграммой банкам от 10 декабря просил их воздержаться от предоставления услуги по приему переводов за границу в гривне через международную платежную систему Western Union.

Нацбанк отмечал, что действующее законодательство Украины не позволяет осуществлять переводы за пределы Украины в гривне, поэтому данная услуга системы Western Union предоставляет возможность банку лишь принять от инициатора перевода средства в гривне, а отправить за границу перевод можно исключительно в иностранной валюте.

«Следует отметить, что бланк системы Western Union, который оформляется при осуществлении международного перевода, а также заявление на перевод, которое формируется программным комплексом системы Western Union и подписывается инициатором перевода, не содержат вышеупомянутой информации, – сказано в телеграмме. – Национальный банк Украины считает неприемлемым проведение перевода без фиксации курса гривни к иностранной валюте и суммы к получению в иностранной валюте».