Эксперт: золото будет дешеветь

Цена на золото может снизиться до уровня 1100 долларов за тройскую унцию и ниже.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он отметил, что прошлая неделя завершилась значительным понижением золота в цене. Судя по всему, события и дальше будут разворачиваться в русле понижающего тренда, так как крупные инвесторы продают золото и фиксируют прибыль в преддверие праздников, считает эксперт.

По его информации, в период с 7 по 11 декабря банковские металлы сменили тренд. Стоимость золота варьировалась в пределах 1125-1140 долларов за тройскую унцию, сообщил В.СКИДАН. Он уверен, что это произошло на почве укрепившегося доллара США и, соответственно, продаж золота со стороны крупных фондов. Фонды стараются зафиксировать на максимальной отметке по золоту свою прибыль в связи с окончанием года, объяснил эксперт.

Как отметил В.СКИДАН, цены на золото на украинском рынке на прошлой неделе варьировались в пределах 311-294 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 грамм.