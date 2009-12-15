Межбанк закрылся ростом доллара

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9770/7,9910, к 12:00 цены упали до 7,9680/7,9785. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 7,9755/7,9845 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2651, к 12:00 цены снизились - 0,2641/0,2645. К закрытию цены достигли уровня 0,2633/0,2636.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1900 (+0,0900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4525/1,4660.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,6130/11,6350, к 12:00 цены ушли вниз - 11,5910/11,6080. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5875/11,6045.