Держатели евробондов ПУМБа приняли условия реструктуризации

Держатели еврооблигаций ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) приняли условия реструктуризации.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сегодня в 10.00 утра по лондонскому времени была проведена встреча держателей облигаций, на которой была принята резолюция, предложенная держателям для голосования 25 ноября 2009 года. В соответствии с резолюцией были одобрены изменения к основным условиям облигаций, кредитному договору и договору о доверительном управлении.

По информации банка, среди ключевых измененных условий, которые должны вступить в силу до конца года: изменение срока погашения с 16 февраля 2010 года на 31 декабря 2014 года; повышение процентной ставки с 9,75% до 11% годовых; частичное погашение основной суммы долга 16 февраля 2010 года на сумму около 17 млн. долл.; изменение частоты осуществления процентных платежей с полугодовых на поквартальные.

Также сообщается, что в ходе голосования достигнут кворум держателей, который составил 86%, 92% из которых проголосовали в поддержку резолюции.

Как сообщал УНИАН, ПУМБ предложил реструктуризацию держателям еврооблигаций на сумму 275 млн. долл.

Также ПУМБ заявил о готовности выплатить 8% суммы основного долга по еврооблигациям тем держателям, которые согласятся на реструктуризацию до 11 декабря.

Предложение по реструктуризации должны были утвердить 75% держателей еврооблигаций (кворум - две трети всех владельцев).

Напомним, 6 февраля 2007 года ПУМБ разместил трехлетние еврооблигации на сумму 150 млн. долл. по ставке 9,75%, 11 мая доразместил еще на 125 млн. долл.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября т.г. активы банка составляли 17,866 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 13,940 млрд. грн., обязательства – 14,958 млрд. грн., собственный капитал – 2,908 млрд. грн., уставный капитал – 2,523 млрд. грн.

За 9 месяцев т.г. ПУМБ получил убыток 581 млн. грн. против 93 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

В первом полугодии 2009 года банк получил убыток в размере 604,127 млн. грн., в 2008 году чистая прибыль банка составила 13,1 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.