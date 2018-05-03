Стельмах уйдет. Сам и не сейчас…

15 декабря истекает срок полномочий Владимира Стельмаха на посту главы Национального банка Украины. Пять лет назад - 16 декабря 2004 года - Верховная Рада проголосовала за его назначение. Пора и честь знать… Эксперты и политики уже месяц гадают, кто же займет его место. Между тем, как стало известно от официальных представителей регулятора, уходить со своей должности В.Стельмах не собирается. С учетом беспрерывных конфликтов НБУ и Кабмина, очевидно, что у Юлии Тимошенко появился прекрасный шанс сделать рулевым Нацбанка «своего человека». Хотя с другой стороны, эксперты не исключают, что подобное не произойдет, так как Президент не намерен вносить представление в Раду новой кандидатуры на эту должность, без чего полномочия В.Cтельмаха могут считаться автоматически пролонгированными. В принципе, и в БЮТ этот вариант не исключают. Скорее всего, до выборов В.Стельмах продолжит возглавлять Нацбанк. Более того, весьма вероятно, что и при новом Президенте может еще относительно долго занимать это кресло, а если и уйдет, то только по собственному желанию.

И от дедушки ушел, и от бабушки…

Что касается послевыборной ситуации, то вне зависимости от того, кто победит, сместить главу НБУ будет далеко не просто потому, что для этого необходимы согласованные действия Президента и парламента, а их ожидать не приходится. Так, если победит Юлия Тимошенко, то Партия регионов, уйдя в глухую оппозицию, вполне может действовать по принципу «враг моего врага - мой друг». Соответственно, провести кандидатуру через Раду новому Президенту будет тяжело. Но если «новенький» не наберет достаточного количества голосов, исполняющим обязанности главы НБУ может остаться «старенький». А если Президентом станет Виктор Янукович, для которого В.Стельмах тоже неоднократно становился объектом жесткой критики, то произойдет тоже самое - вставлять палки в колеса будет уже БЮТ, у которого полностью отпадет мотивация менять главу НБУ, да еще и в угоду политическим оппонентам.

Среди всего вышеизложенного слишком часто встречается слово “может”. Воспринимать его следует буквально - может да, а может – нет. Тут, как говорится, как карта ляжет, потому что закон о Нацбанке остается сырым в отношении назначения главы и несет в себе противоречивые варианты для толкования. К примеру, в БЮТ убеждены, что если Президент 16, 17 декабря не внесет в ВР представление, то В.Стельмаха можно считать безработным, а его обязанности будет исполнять первый заместитель - Анатолий Шаповалов. Хотя такие назначения стали традицией для правительства Тимошенко, согласно закону о Нацбанке, этого произойти не может. В то же время, глава советников НБУ Валерий Литвицкий четко заявил, что инициировать увольнение председателя Нацбанка может только Президент. Из таких высказываний вырисовывается классический для Украины вариант борьбы за руководящую должность в государственном учреждении, которая ведется при помощи судебных исков и уходов на бессрочный больничный.

Если же вспомнить о досрочных парламентских выборах уже в 2010 году, которые нам анонсируют политологи, то сохранение В.Стельмахом своих полномочий практически гарантированно не только до окончания президентских выборов, но и, как минимум, на первое полугодие 2010 года.

Секрет долголетия от Стельмаха

Если считать первый срок пребывания В.Стельмаха главой НБУ (с января 2000 года по декабрь 2001), то на сегодняшний день он безусловный рекордсмен на этом посту – практически 8 лет, что на 2 года больше, чем у Виктора Ющенко (возглавлял НБУ с 1993 года по 1999), остальным экс-председателям Нацбанка и вовсе не дотянуться до “долгожителя”. Интересно вспомнить, как развивались события в конце 2001 года, когда В.Стельмаха решили заменить Сергеем Тигипко. Заметьте, представление было подано тогдашним Президентом Леонидом Кучмой в ВР, согласно предусмотренной законом процедуре. Однако парламенту с первого раза не удалось «удовлетворить» просьбу Л.Кучмы. Правда, буквально через несколько недель В.Стельмах написал заявление об отставке и Тигипко занял его кресло. Но парламентская оппозиция во главе с В.Ющенко так и не согласилась признать Тигипко легитимным главой Нацбанка, считая такое положение дел незаконным. Этот прецедент лишний раз доказывает, что, только соблюдя все нюансы сложной процедуры назначения председателя НБУ, можно рассчитывать на окончательный успех.

И еще немного истории. Находясь на руководящих постах в Нацбанке с 1992 года, В.Стельмах неоднократно попадал под перекрестный огонь тех или иных политсил. Его часто критиковали, но годы идут, меняются правительства, президенты и парламенты, а претензии Кабмина к В.Стельмаху остаются. Среди причин его отставки в 2002 году называли нежелание проводить дополнительную денежную эмиссию по требованию тогдашнего премьера Анатолия Кинаха. Кроме того, Кабмин требовал от НБУ выпустить десятилетние облигации ДК «Газ Украины» на сумму 3,5 млрд грн. Сегодня за счет Нацбанка правительство погашает долги «Нафтогаза» и пытается «незаметно» включить печатный станок. Регулятор сопротивляется и естественно получает очередные шишки. Конечно, есть вопросы и к НБУ, в первую очередь, относительно непрозрачности процедуры рефинансирования проблемных банков на пике кризиса. Весьма показательным является и тот факт, что В.Стельмаха критикует за лояльность, причем к премьер-министру, его «патрон» – Виктор Ющенко. Человек, выдерживающий такое давление и остающийся при этом на своем посту дольше остальных, не может не заслуживать уважения. Способность Владимира Семеновича жестко гнуть свою линию, одновременно находя компромиссные решения по наиболее острым вопросам – вот та причина, по которой он стал «долгожителем» на посту главы НБУ.

Сегодня нельзя исключать, что Президент внесет в парламент представление именно кандидатуры В.Стельмаха, а большинство депутатов проголосуют «за» - лучше он, чем ярко выраженный ставленник какой-то одной политсилы, что понимают все. А если В.Стельмах и уйдет со своего поста, то как и в 2002 году сделает это сам, ровно в тот момент, когда сочтет свое дальнейшее пребывание во главе Нацбанка нецелесообразным.

P.S. Последнее время Юлия Владимировна нашла для своей предвыборной агитации довольно удачный тезис, мол, смена руководства НБУ позволит укрепить нацвалюту в районе 6,5 грн. за 1 долл. Такие обещания позитивно воспринимаются народом, ведь всем охота снова получать приличную зарплату в долларовом эквиваленте. Но, как отметил кандидат экономических наук Александр Охрименко, в заявлениях премьер-министра есть и обратная сторона. «Смена руководства НБУ за один день курс доллара не снизит. Конечно, нельзя отрицать, что девальвация гривни была неоправданно глубокой. Она в 2008 году должна была остановиться на уровне 5,3-5,4 грн. за 1 долл., в крайнем случае, 6 грн. за 1 долл. и это было бы допустимо. Таким образом, у нас бы не было головной боли с просроченными кредитами, не было бы колоссального оттока капитала за рубеж», - отметил эксперт.

По его словам, «в конце 2008 года только в безналичном виде из Украины было выведено около 18 млрд. долл. и если эти деньги вернутся, то курс может быть 6 грн. за 1 долл. и даже меньше. Но вопрос - выдержит ли украинская экономика его. Ответ - не выдержит», - подчеркнул А.Охрименко.

Эксперт убежден, что укрепление гривни до курса 6 грн./долл. по силе удара по экономике будет равноценно девальвации конца 2008 года. «Если поменять возвратившиеся 18 млрд. долл. по курсу 1 к 6-ти, то у нас в один момент денежная масса увеличится почти на 40%. В результате, инфляция достигнет катастрофических масштабов», - заявил А.Охрименко. Он считает, что Нацбанк действует сегодня абсолютно правильно, сдерживая укрепление гривни.

Итак, завтра наступает 16 декабря, но от НБУ нет и намеков на то, что руководство банка собирается что-то писать и куда-то уходить…

Антон Лосев (УНИАН)