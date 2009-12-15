«Пластик Карта» начала производство карт Visa с чип-модулем Pectoral

ООО «Предприятие «Пластик Карта» первым в СНГ начало производство карт Visa с чип-модулем Pectoral по стандарту Global Platform с собственным программным обеспечением.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Visa по странам Юго-Восточной Европы и СНГ Жан-Марк ТОНТИ, на сегодня чиповые карты Visa обеспечивают максимально высокую степень защиты от мошенничества. При этом чип-модуль Pectoral позволяет сделать «наполнение» карты более разнообразным и постоянно обновляющимся. Речь идет о том, что если для внесение каких-либо изменений в программу чипа банку нужно перевыпустить саму карту, то с чип-модулем Pectoral банк может делать это в режиме он-лайн посредством связи через платежный терминал.

Ж.-М. ТОНТИ также отметил, что украинское предприятие «Пластик Карта» вошло в число 14 компаний в мире, сертифицированных международной платежной системой Visa на производство чиповых карт Visa с модулем JAVA Card – Global Platform.

«При реализации банками проектов чиповых карт особо важную роль играют такие параметры, как оперативная техническая поддержка и сопровождение проекта, короткие сроки изготовления чиповых карт, гибкость при производстве небольших и массовых тиражей, отсутствие проблем в коммуникациях, а также выгодные цены. Наше предприятие как производитель карт Visa с модулем Pectoral соответствует всем этим требованиям. Более того, на данной карте возможно использование электронно-цифровой подписи, что открывает банкам дополнительные возможности при разработке и внедрении социальных проектов на основе платежных карт Visa», - отметил генеральный директор ООО «Предприятие «Пластик Карта» Константин КУКЛЕВ.

Он сообщил, что сейчас ведется работа по обеспечению возможности наполнения карт разного рода программами лояльности, транспортными, топливными, социальными (учет льгот, субсидий) приложениями.

По словам К.КУКЛЕВА, на сегодня такие банки, как ОАО «Кредитпромбанк», ПАО КБ «Евробанк», ОАО «Пиреус Банк МКБ» и ПАО «Банк «Финансы и Кредит» уже подписали контракты с предприятием «Пластик Карта» на производство карт Visa с чип-модулем Pectoral. При этом он считает, что массовый выпуск украинскими банками данных чип-карт можно ожидать в первом квартале 2010 года.

Как отметил директор Украинской Межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр КАРПОВ, несмотря на снижение объема эмиссии чиповых карт с «докризисных» 1,5 млн. шт. – до 600 тыс. карт на сегодня, все больше украинских банков переходят на выпуск карт с чипом.

При этом он подчеркнул, что сегодня 80% банкоматов украинских банков могут обслуживать чип-карты.

Справка УНИАН. Visa Inc. является крупнейшим в мире оператором сети розничных электронных платежей, который предоставляет услуги по обработке платежей, а также платежные продукты, включающие потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под брендами Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS.

ООО «Предприятие «Пластик Карта» - крупнейший производитель пластиковых карт, сертифицированный международными платежными системами Visa International и MasterCard Worldwide.

Производственная мощность предприятия превышает 150 млн. пластиковых карт в год, 250 млн. скретч-карт и 60 млн. чиповых карт.

Постоянными партнерами «Пластик Карта» являются более 50 украинских и 19 зарубежных (из 11 стран Европы) банков.