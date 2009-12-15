МВД раскрыло схему хищения средств из Фонда гарантирования вкладов

Сотрудники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили преступную схему присвоения группой злоумышленников, по предварительным оценкам, более 200 млн. грн., выделенных государством для помощи вкладчикам обанкротившихся банков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эта схема была разоблачена в результате проверки обращения в МВД руководства АКБ «Укрсоцбанк» о возможных неправомерных действиях физических лиц, которые по доверенностям вкладчиков двух коммерческих банков получают гарантированные средства за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В соответствии с полученной информацией, ликвидаторами банков «Европейский» и «Национальный Стандарт» в Фонд предоставлены списки физических лиц, в соответствии с которыми средства в сумме 7,8 млн. грн. от имени 50 граждан Украины получили два гражданина, - «С» (который работает в банке «Европейский» на должности начальника одного из управлений) и «Ф» (в среднем по 150 тыс. грн. на одно лицо). В дальнейшем указанные финансовые ресурсы аккумулировались на открытом в отделении АКБ «Укрсоцбанк» расчетном счете на имя двадцатипятилетнего юноши.

С целью предупреждения злоупотреблений во время осуществления указанных финансовых операций руководство АКБ «Укрсоцбанк» заблокировало 14,7 млн. грн. и обратилось в Фонд гарантирования вкладов за разъяснениями. В свою очередь, Фонд направил обращение АКБ «Укрсоцбанка» в СБУ, которая, в свою очередь, направила указанное обращение в Министерство внутренних дел Украины. На момент получения этого обращения ДГСБЭП МВД Украины, счет вышеупомянутого руководителя управления банка «Европейский» уже был разблокирован, а средства со счета сняты в соответствии с письмами-подтверждениями действительности предоставленных списков вкладчиков ликвидаторами указанных банковских учреждений и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате проверки ДГСБЭП установлено, что по просьбе двух молодых людей, якобы для повышения рейтинга банков среди привлеченных вкладчиков, граждан призвали открывать счета в указанных банковских учреждениях за вознаграждение в размере 100-200 грн. Для открытия счетов указанными лицами банковским работникам предоставлялись копии паспортов, идентификационных кодов, однако средства на депозитные счета не вносились (это исключает их право на получение гарантированных сумм за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц). В частности, установлено, что счета в указанных банках открывались в августе 2009 года в рабочие дни после 20.00. Непосредственно из города Черкассы прибыл переполненный автобус, в котором находилось более 40 чел., открывших счета за вознаграждение.

С целью опроса по указанным фактам один из должностных лиц банковского учреждения был приглашен в Департамент ГСБЭП. По его словам, лично он с вкладчиками банков «Европейский» и «Национальный Стандарт», которые предоставили ему доверенности на получение сумм за счет средств Фонда, не знаком. Указанные доверенности ему предоставили двое наглядно знакомых, пообещав по получении сумм выплатить материальное вознаграждение, размер которого не обусловливался. Как объяснил банковский работник, он лично получил около 10 млн. грн., из которых 1,5 млн. грн. он передал вышеупомянутым наглядно знакомым лицам без составления каких-либо документов о получении средств. Средства в размере около 8,5 млн. грн. якобы находились в ячейке акционерного банка, открытой на его имя.

Кроме того, по предварительной информации, к хищению средств Фонда причастны владельцы и служебные лица банков «Европейский» и «Национальный Стандарт». В частности, лишь на имя руководителя одного из управлений банка «Европейский» было оформлено доверенностей от физических лиц на сумму 36 млн. грн. По предварительным оценкам, общая сумма незаконно присвоенных денег превышает 200 млн. грн.

Материалы проверки направлены в ГУ МВД Украину в г. Киеве с целью возбуждения уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 191 и 358 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время указанные материалы досудебного следствия вытребованы прокуратурой Шевченковского района г. Киева.