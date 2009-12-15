Стельмах сложит полномочия только после назначения нового главы НБУ

Только назначенный парламентом глава НБУ единолично несет ответственность за деятельность банка перед Президентом и ВР – Литвицкий

Киев. 15 декабря. УНИАН. Согласно Закону о Национальном банке Украины (НБУ), назначенный Верховной Радой председатель НБУ единолично несет ответственность перед Президентом и парламентом за деятельность Нацбанка.

Так по просьбе УНИАН руководитель группы советников главы Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ прокомментировал истечение 16 декабря т.г. полномочий главы НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

«Согласно статье 19 закона о Нацбанке, председатель НБУ будет единолично нести ответственность перед Президентом и Верховной Радой за деятельность Нацбанка, – процитировал В.ЛИТВИЦКИЙ статью закона и добавил: – Это означает, что свои полномочия нынешний глава НБУ может сложить только в том случае, если Верховная Рада, по представлению Президента, назначит нового председателя Нацбанка. При этом ВР должна одновременно освободить от занимаемой должности нынешнего председателя НБУ».

Подытоживая, В.ЛИТВИЦКИЙ еще раз отметил, что «несмотря на истечение 16 декабря пятилетнего срока своих полномочий, Владимир Семенович не намерен подавать заявление об уходе по собственному желанию. Таким образом, согласно Закону о Нацбанке, он продолжит выполнять свои обязанности председателя НБУ в полном объеме».

Как сообщал УНИАН, полномочия нынешнего председателя Нацбанка заканчиваются 16 декабря 2009 года. Однако, согласно законодательству Украины, глава НБУ может быть назначен или уволен с должности Верховной Радой исключительно по представлению Президента Украины.

Парламент уже не раз пытался уволить В.СТЕЛЬМАХА с занимаемой должности.

26 января т.г. Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Нацбанка, а 12 июня т.г. парламент направил Президенту Украины депутатский запрос относительно необходимости внесения в парламент представления об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка. На такие действия депутатов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отреагировал заявлением, что отставка председателя НБУ не относится к компетенции парламента.

В.СТЕЛЬМАХ был назначен председателем Нацбанка Украины Верховной Радой 16 декабря 2004 года по представлению Президента Украины.