Официальный курс НБУ на 16 декабря

Доллар и евро снижаются

Официальный курс НБУ на 16 декабря: 100 USD – 797.3200 грн.; 100 EUR – 1159.3830 грн.; 10 RUR – 2.6517 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 декабря НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 797.3200 (на 15 декабря – 798.0600) 100 EUR – 1159.3830 (на 15 декабря – 1168.9185) 10 RUR – 2.6517 (на 15 декабря – 2.6559)

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