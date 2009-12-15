От сегодняшнего размещения ОВГЗ бюджет получил 388 млн. грн.

По итогам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет Украины удалось привлечь 388,014 млн. грн.

Об этом говорится в информации Национального банка Украины о предварительных результатах размещения ОВГЗ, которой располагает УНИАН.

В частности, в результате первичного размещения ОВГЗ со сроком погашения 17 марта 2010 года (срок обращения 91 день) было привлечено 10,478 млн. грн. под 20% годовых. В результате доразмещения ОВГЗ со сроком погашения 17 ноября 2010 года в бюджет удалось привлечь 66,772 млн. грн. (средневзвешенная ставка доходности составила 23,96%); со сроком погашения 31 октября 2012 года – 310,765 млн. грн. под средневзвешенный уровень доходности 24,59% годовых.

По данным НБУ, Министерство финансов приняло решение сегодня во время 242-го размещения не осуществлять продажу ОВГЗ со сроком погашения 26 сентября 2012 года.

Как сообщалось, в Государственный бюджет Украины на протяжении ноября 2009 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступили средства на общую сумму 331,30 млн. грн. (с начала года – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации банков, с начала 2009 года Министерство финансов разместило облигации на общую сумму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

В ноябре т.г. Нацбанк осуществил операции по выкупу у банков государственных облигаций на общую сумму 3,30 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года - на общую сумму 32,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).