Госбюджет находится на "ручнике" у правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что на сегодняшний день государственный бюджет страны, фактически, находится в ручном управлении правительства.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Президента, об этом заявила в интервью днепропетровским СМИ глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Она отметила, что, очевидно, речь идет о том, что в период избирательной кампании определенным политическим силам выгодно управлять государственными финансами по собственному усмотрению и удовлетворению собственных потребностей.

«Тревога в том, что сегодня и нынешний бюджет, и та ситуация, которая сложилась вокруг бюджета-2010, - это ручное управление бюджетом. Это опасно для страны. Потому что, когда бюджет превращается в какую-то закрытую кассу одного руководителя, и раздаются из этой закрытой кассы обещания или покрываются какие-то выгодные кому-то расходы, - это вводит страну в хаос. Это опасно для экономики», - отметила глава Секретариата.

В.УЛЬЯНЧЕНКО напомнила, что впервые за годы своей независимости Украина входит в новый год без государственного бюджета. «Это катастрофа для страны», - сказала она, добавив, что ситуация выглядит еще более странной, ввиду постоянных заявлений премьера о существовании в парламенте работающей коалиции, в которую, кроме руководителя правительства, также входят председатель ВР и даже Бюджетный комитет.

«Сегодня, собственно, все инструменты есть у коалиции для того, чтобы Украина своевременно – а это значит в сентябре - уже фактически имела бюджет», - констатировала В.УЛЬЯНЧЕНКО, напомнив, что в соответствии с законом, проект госбюджета на следующий год должен был быть внесен на рассмотрение ВР до 15 сентября. Между тем, заметила она, страна до сих пор не имеет ни бюджетной резолюции, ни профессионального Бюджетного кодекса, на базе которого должен был бы формироваться эффективный бюджет. Вместо этого уже есть постановление ВР о том, что бюджет-2010 будет строиться на базе 2009 года, который, в свою очередь, также принимался в значительной мере на показателях 2008 года, сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Еще одной тревожной тенденцией, по убеждению В.УЛЬЯНЧЕНКО, является тот факт, что на протяжении текущего года украинское общество ни разу не было проинформировано о выполнении бюджета-2009 – наоборот, правительство запретило открывать экономическую статистику государства.

«Сегодня фактически бюджет выполняется в ручном режиме, очень много вещей регулируются постановлениями правительства – а это все нарушение закона, потому что только через закон о госбюджете можно или изменять целевое назначение средств, или определять повышение зарплат, другие изменения каких-то выплат», - сказала глава Секретариата.

Она напомнила, что Президент, подписав закон о социальных стандартах, сразу внес в парламент также и закон об изменениях к госбюджету с указанными источниками финансирования повышения соцстандартов.

“Нельзя избирательно, по чьему-то желанию повышать заработные платы отдельным категориям граждан – так как этого хочется или так, как это политически мотивировано для одной политической силы», - подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Сейчас речь идет о том, что страна должна в 2010 году жить на «абсолютно нереально сформированном бюджете». «Гражданам нужно понимать, что все те доплаты, разного рода выплаты, заведенные в бюджет-2009 разными постановлениями, не будут выполняться», - заметила руководитель Секретариата.

При этом она отметила, что правительственная коалиция, как никто, ради стабильности, эффективной и профессиональной работы должна была бы находить любые пути консолидации парламента вокруг принятия бюджета, однако этого не происходит.

«Сегодня у меня создается такое впечатление, что именно коалиция не заинтересована в том, чтобы бюджет был принят. Следовательно, коалиция, точнее премьер как ее руководитель, руководство правительства заинтересованы в том хаосе, ручном управлении во время избирательной кампании, которые есть», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Фактически, отметила она, сегодня под угрозу поставлен вопрос финансирования выборов. «Что это – желание сорвать выборы? Внести хаос в эту избирательную кампанию? Здесь и так достаточно сделано уже ПР и БЮТ», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, напомнив об отсутствии четко сформированного избирательного законодательства, что, конечно, «ставит под угрозу проведение честных выборов».

По мнению В.УЛЬЯНЧЕНКО, нежелание парламента принимать предложенные Президентом и проработанные профильным комитетом ВР изменения к избирательному законодательству является свидетельством того, что, как минимум, две политические силы – наибольшие фракции в парламенте - «заинтересованы провести выборы втемную».

«Президент постоянно говорит о том, что выборы должны пройти на честном законодательстве. Это гарантия честных и открытых выборов. Надеемся, это будет услышано, и до конца года, как минимум, мы все-таки получим закон о выборах», - сказала глава Секретариата.