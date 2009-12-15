ЕС требует от Греции сократить дефицит бюджета и госдолга

Евросоюз приветствует намерения Греции реформировать экономику, но ждет от Афин конкретных мер по стабилизации финансового положения страны, заявил во вторник европейский комиссар по экономике Хоакин Альмуния.

Афины прогнозируют на текущий год дефицит в 12,7% ВВП и внешний долг в 113% ВВП, эти показатели у Греции намного хуже, чем у остальных стран еврозоны. В западной прессе в последнее время появлялись публикации, предупреждающие о возможности дефолта Греции по ее долговым обязательствам.

Официальные лица ЕС и Греции возможность дефолта отрицают. "Мы отмечаем приверженность греческого правительства... сокращению бюджетного дефицита и долга путем сокращения расходов и увеличения доходов", - говорится в заявлении еврокомиссара. "Но мы с нетерпением ждем объяснения стабилизационной программы, которая ожидается в январе, и конкретных мер, которые укрепят налоговые поступления в 2010 году и обеспечат стремительную консолидацию государственных финансов", - добавил еврокомиссар.

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу обещал в понедельник снизить дефицит бюджета до приемлемых в еврозоне 3% ВВП к 2013 году и обеспечить снижение долга, начиная с 2012 года. Среди других мер, которые назвал Папандреу, - фискальная и административная реформа, снижение государственных расходов и борьба с уклонением от уплаты налогов. Папандреу также обещал обложить налогом в 90% бонусы топ-менеджеров и помочь социально незащищенным слоям населения, передает РИА Новости.