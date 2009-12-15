Средний обменный курс в 2010 г. составит 8,2 грн./долл. (разброс прогнозов - 7,7-9,5 грн.). Таковы результаты переданного УНИАН консенсус-прогноза, подготовленного в декабре рядом компаний и исследовательских институтов, занимающихся макропрогнозированием.

Аналитики ожидают относительной стабилизации в 2010 г. в макрофинансовом секторе, в то же время прогнозы инфляции резко волатильны. В соответствии с консенсус-прогнозом, средний показатель роста потребительских цен (декабрь к декабрю) составляет 11,8%, притом что максимальный прогноз одного из участников достигает 20%.

По мнению аналитиков, экономический рост в 2010 г. составит 3,5%. Согласно консенсус-прогнозу, в 2010 г. на 1,5% вырастет реальное потребление, среди секторов экономики наилучшая динамика ожидается в промышленности и строительстве (по 6,8%), производство в металлургии вырастет на 10%, в машиностроении - на 15%.

Прогнозирование бюджетных показателей вызывает наибольшие затруднения у участников консенсус-прогноза в силу закрытости информации о реальном состоянии госбюджета. На 2010 г. дефицит публичных финансов, по различным прогнозам, колеблется от 2,7% до 8,1% ВВП. Основной источник покрытия дефицита прогнозируется за счет внутренних заимствований, при этом многие участники предполагают, что откроется внешний рынок коммерческих заимствований. Большую роль в следующем году могут сыграть и поступления от приватизации, которые, по мнению участников консенсус-прогноза, могут составить 8 млрд. грн.

В декабре участниками консенсус-прогноза стали 15 организаций. Свои данные для отчетного консенсус-прогноза предоставили: Институт экономических исследований и политических консультаций, Международный фонд Блейзера, Международный центр перспективных исследований, компании Astrum Investment Management, Concorde Capital, Foyil Securities, Concorde Capital, Dragon Capital, ИГ «Сократ», «БТА Банк», FOREX Club, Украинский деловой журнал «Эксперт» и пр.