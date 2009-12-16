Доллар растет к евро

Доллар торгуется вблизи почти двухмесячного максимума против евро после выхода доклада о том, что промышленное производство в США в ноябре увеличилось, превзойдя ожидания аналитиков, сообщает k2kapital.

Евро между тем демонстрирует падение на фоне опасений, что Греция прикладывает недостаточно усилий для сокращения своей задолженности, а Австрия национализировало банк Hypo Alpe-Adria Bank International AG.

Экономисты отмечают, что улучшение важной статистики в США и рост суверенных рисков в зоне евро привели к началу укрепления доллара.

Американская валюта по состоянию на 7:01 утра в Токио торгуется по цене $ 1,4535 за евро. Курс доллара по отношения к японской валюте равен 89,61 иены. Евро торгуется по цене 130,30 иены.