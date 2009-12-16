В России 2010 г на развитие аэропортов выделят 24 млрд. руб.

В России на развитие аэропортов в 2010 году предусмотрено направить из бюджета 24 млрд. 211,7 млн. рублей, сообщает k2kapital.

Это рекордный показатель для новейшей истории России. Об этом сообщил на общественном совете при Росавиации заместитель руководителя этого ведомства Константин Махов.

Согласно плану, эти средства пойдут на модернизацию аэропортовой инфраструктуры практически во всех регионах страны. В частности, на 3 столичных аэропорта выделяется 4 млрд. 937,6 млн. рублей; Сочи - 7 млрд. рублей; Владивосток - 3 млрд. 621,3 млн. рублей; аэропорты Дальнего Востока, Южного Сахалина, Камчатки, Улан-Удэ - 2 млрд. 262,2 млн. рублей; аэропорты летных училищ, тренажеры и воздушные суда - 3 млрд. 656 млн. рублей; другие воздушные гавани - 2 млрд. 734,2 млн. рублей.

Кроме этого было отмечено, что на Московский авиационный узел приходится более 70% объема всех авиаперевозок страны. Недостаточное финансирование аэропортовых комплексов столицы, включая средства частных инвесторов, "может стать сдерживающим фактором развития всей системы воздушного транспорта", отмечали члены общественного совета.