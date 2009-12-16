Инфляция в Польше в ноябре ускорилась

Инфляция в Польше в прошлом месяце ускорилась до 3,3% с 3,1% в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польского госкомстата (GUS), в месячном выражении потребительские цены в ноябре выросли на 0,3%.

GUS сообщил, что в прошлом месяце больше всего подорожал транспорт - на 7,6%, содержание жилья - на 5%, гостиничные и ресторанные услуги, а также продукты питания и напитки – на 4,4%. Больше всего выросли цены на алкоголь и сигареты – на 8,3%.

На 3,7% подорожало топливо для частных автомобилей, на 3% - расходы на поддержание здоровья, на 2,8% на отдых.

В тоже время, на 0,7% подешевели услуги связи и на 6,2% - одежда и обувь.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Польше в январе-сентябре т.г. выросли на 3,3%

Справка УНИАН. В 2008 году инфляция в Польше увеличилась до 4,2% с 2,5% в 2007 году.

В 2009 году Национальный банк Польши хочет удержать инфляцию на уровне 2,5%, а министерство экономики прогнозирует 3%-ный рост цен. Эксперты прогнозируют 2-3%-ную инфляцию.