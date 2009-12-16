Руководителя Нацбанка сменят весной?..

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что главу Национального банка Украины можно будет сменить весной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я уверена, что после февраля, когда пройдет это политическое напряжение, когда закончится вся политическая непрогнозируемость и политический хаос, мы за несколько месяцев сможем поменять руководство Национального банка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В настоящее время Национальный банк Украины возглавляет Владимир СТЕЛЬМАХ.

15 декабря истекает срок его полномочий. Пять лет назад - 16 декабря 2004 года - Верховная Рада проголосовала за его назначение. Пора и честь знать… Эксперты и политики уже месяц гадают, кто же займет его место. Между тем, как стало известно от официальных представителей регулятора, уходить со своей должности В.Стельмах не собирается...