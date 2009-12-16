Главу НБУ сменят весной?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что главу Национального банка Украины можно будет сменить весной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я уверена, что после февраля, когда пройдет это политическое напряжение, когда закончится вся политическая непрогнозируемость и политический хаос, мы за несколько месяцев сможем поменять руководство Национального банка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В настоящее время Национальный банк Украины возглавляет Владимир СТЕЛЬМАХ.