Межбанк: Торги по доллару открылись снижением 7,97/7,98 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9745/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2639/0,2644, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5940/11,6155.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,4535/1,4537 (вторник - 1,4558/60).

Во вторник, 15 декабря, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9850.