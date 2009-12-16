Кабмин должен немедленно внести в ВР проект бюджета-2010

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент требует от правительства отказаться «от намерений ручного распределения бюджетных средств и представить в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2010 год».

И.ВАННИКОВА отметила, что глава государства обращается к Кабинету министров с требованием выполнить предписания законодательства о внесения бюджета на рассмотрение парламента.

«Отсутствие принятого бюджета на следующий год несет в себе ряд серьезных угроз», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она отметила, что, в частности, с января 2010 года ежемесячно могут быть профинансированы лишь расходы в объеме 1/12 бюджета 2009 года. Под угрозой окажется целый ряд социальных выплат, не говоря уже о доплатах и анонсированных повышениях доходов граждан.

Также, по ее словам, местная власть не сможет корректно сформировать бюджеты своих территорий, что будет означать нефинансирование важных социальных и экономических программ.

«В конечном итоге, остается непонятным механизм финансирования выборов Президента», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Как сказала пресс-секретарь Президента, учитывая такие серьезные последствия для страны, невнесение правительством доработанного варианта бюджета можно объяснить лишь одним: «Желание руководства правительства во время избирательной кампании распределять средства в ручном режиме, без контроля и отчетности».

«Это позволит правительству поощрять определенные категории граждан, особенно тех, от кого зависит процесс голосования и определения результатов выборов, и при этом пренебрегать интересами других украинцев», - сказала И.ВАННИКОВА, отметив, что В.ЮЩЕНКО считает такую практику недопустимой. И требует от Кабинета министров внести проект бюджета в Верховную Раду.