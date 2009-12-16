Тимошенко считает, что ВР не сможет принять бюджет-2010

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Верховная Рада не сможет до конца этого года принять государственный бюджет на 2010 год из-за чрезвычайно высокой предвыборной конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на Всеукраинском форуме железнодорожников, который проходит одновременно с расширенным заседанием правительства.

«Конкуренция между кандидатами в Президенты просто не позволяет концентрировать необходимое количество голосов в парламенте для принятия бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. В то же время, по ее словам, Бюджетный кодекс четко предусматривает порядок выполнения государственного бюджета в 2010 г.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что правительство в любом случае не уменьшит финансирование железнодорожной отрасли. «Мы сделаем все для того, чтобы в порядке финансирования бюджетных расходов в первом квартале 2010 года вернуться к тем системным мощным финансовым решениям, которые в начале 2008 года начали возрождать «Укрзализницу», - сказала премьер.