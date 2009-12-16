НБУ будет применять санкции за нецелевое использование валюты

Национальный банк Украины (НБУ) будет применять санкции к банкам за нецелевое использование финучреждениями валюты, приобретенной у регулятора во время целевых интервенций и аукционов.

Это предусмотрено постановлением НБУ №678 от 17 ноября т.г. (регистрация в Минюсте 10 декабря 2009 года), которым вносятся соответствующие изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой и в Положение о проведении Национальным банком Украины валютных аукционов. Постановление обнародовано на сайте Верховной Рады.

В документе указывается, что субъект рынка имеет право покупать у Национального банка во время целевой валютной интервенции или валютного аукциона иностранную валюту исключительно для обеспечения выполнения обязательств в иностранной валюте, определенных Национальным банком.

При этом неиспользованная по назначению валюта, приобретенная во время целевой интервенции, должна быть возвращена Нацбанку на протяжении трех рабочих дней со дня окончания установленного срока ее использования.

За нарушение вышеуказанных условий, а также за нарушение объявленных Нацбанком условий проведения аукционов будут применяться санкции в виде штрафов и других административных мер, согласно действующему правовому полю. В зависимости от нарушения, в качестве санкций могут быть применены штрафы, средства которых будут направляться в госбюджет. Кроме того, Нацбанк имеет право применять ряд административных мер: от запрета на выплату дивидендов до введения временной администрации в банке.

Постановление НБУ №678 вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.