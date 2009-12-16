НБУ изымает из обращения банкноты номиналом 50, 100 и 200 грн.

Национальный банк Украины объявил об изъятии с 1 января 2010 года из обращения банкнот выпуска 1996 и 2001 гг. номинальной стоимостью 50, 100 и 200 гривень.

Это предусмотрено постановлением НБУ (№738 от 14 декабря т.г.), которое принято «с целью завершения процесса изъятия из обращения банкнот образцов до 2003 г. всех годов выпуска, улучшения организации наличного обращения…».

При этом в документе указывается, что банкноты выпуска 1996 и 2001 гг. функционируют в обращении без ограничения срока, до их полного изъятия.

Как сообщалось, своим постановлением от 19 июня 2009 года Нацбанк объявил об изъятии с 1 января 2010 года банкнот номиналом 10 и 20 гривень образца до 2003 года.

На сегодняшний день, согласно соответствующим постановлениям НБУ, уже идет процесс изъятия из обращения банкнот номиналом 1,2 и 5 гривень образца до 2003 года (всех годов выпуска), а также номиналом 10 и 20 гривень образца 1992 года.

На сегодняшний день в наличном обороте Украины используются банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень.