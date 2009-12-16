Комбанки до 25 декабря заключат новые договоры о корсчетах

Национальный банк Украины просит коммерческие банки до 25 декабря т.г. заключить новый Договор о корреспондентских счетах в Нацбанке.

Об этом говорится в телеграмме Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области (№07-403/27139), текстом которой располагает УНИАН.

«В случае не предоставления подписанных экземпляров договора, с 1 января 2010 года обслуживание корреспондентских счетов будет прекращено», - говорится в телеграмме.

В проекте договора, в котором НБУ выступает Исполнителем, а комбанк – Заказчиком, предусматривается, что «за несвоевременное зачисление средств на корреспондентский счет Заказчика Исполнитель платит в его пользу пеню в размере 0,1% от несвоевременно зачтенной суммы за каждый день просрочки». При этом, «за несвоевременное (недостоверное) отображение в балансе банка операций, выполненных на протяжении операционного дня по корреспондентскому счету, Заказчик платит Исполнителю штраф в размере 0,5% от суммы нарушения».

В случае просрочки оплаты за выполненные работы и предоставленные услуги, Заказчик платит Исполнителю сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки и 3% годовых из просроченной суммы.

По данным Нацбанка, по состоянию на 16 декабря 2009 г., остатки на корсчетах и транзитных счетах банков составили 15,573 млрд. грн.