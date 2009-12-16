Межбанк: доллар по-прежнему находится ниже 8 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9745/7,9870, к 12:00 цены упали - 7,9655/7,9765. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9665/7,9770 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9700, а также вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 7,9800.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2639/0,2644, а к 12:00 цены снизились до 0,2635/0,2639. К закрытию цены достигли уровня 0,2631/0,2633.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2700 (+0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4510/1,4580.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5940/11,6155, к 12:00 цены ушли вниз - 11,5855/11,6045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,6030/11,6200.