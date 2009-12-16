Инфляция в еврозоне выросла

В ноябре 2009 года годовая инфляция (ноябрь к ноябрю) в зоне евро составила 0,5% против "минус" 0,1% в октябре, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,0% против 0,5% в октябре.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с октябрем в ноябре 2009 года была зарегистрирована инфляция 0,1% в еврозоне и 0,2% в ЕС-27.

В ноябре 2009 года самая низкая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии ("минус" 2,8%), Эстонии (("минус" 2,1%) и Латвии (("минус" 1,4%).

Наибольшая годовая инфляция в ноябре 2009 года была зафиксирована в Венгрии (5,2%), Румынии (4,6%) и Польше (3,8%).

В ноябре 2008 года годовая инфляция составляла 2,1% в зоне евро и 2,8% в ЕС-27.

Справка УНИАН. В еврозону с января 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.