Результаты целевого аукциона НБУ 11 декабря

Національний банк України 11 грудня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Усього на цільовому валютному аукціоні було продано – 1176 тис. швейцарських франків наступним 4 банкам: АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 7.8 грн. за 1 швейц. франк.