Результаты целевого аукциона НБУ 16 декабря

Національний банк України 16 грудня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 9 393 тис. доларів США наступним 38 банкам: АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" м.Одеса, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "Південний", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ЕРСТЕ БАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "ХК БАНК", ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ", ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ РЕАЛ БАНК м.Харків, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк, ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ.

Усім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7.98 грн. за 1 долар США.