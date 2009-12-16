Компенсацию расходов на диагностику получат от ЕБРР 117 банков

Частичную компенсацию расходов на проведение диагностического обследования получат от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в рамках технической помощи, 117 банков 3-й и 4-й группы на общую сумму 1,2 млн. евро.

Об этом говорится в Регистрационной карте проекта №2388-01, которая имеется в распоряжении УНИАН.

В Национальном банке Украины объяснили, что ЕБРР уже согласовал все поданные банками требования на возмещение части стоимости диагностики. Компенсация будет выделяться тремя траншами, первый из которых должен поступить в ближайшие дни. Средства будут предоставляться Нацбанку, который уже будет непосредственно перечислять их банкам.

В сообщениях банкам НБУ уточняет, что сумма возмещения, которая будет получена банком, может не включаться в валовой доход, поскольку она поступает «в виде международной технической помощи, которая предоставляется другими государствами в соответствии с международными соглашениями…».

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2009 года банки 3-й и 4-й групп проводили стресс-диагностику. По ее результатам была определена их потребность в докапитализации на уровне до 2 млрд. грн.