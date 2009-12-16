Украинская делегация вылетела на переговоры с МВФ

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ и заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ в составе официальной делегации вылетели в Вашингтон для проведения очередного раунда переговоров в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

«В ходе визита состоится встреча с руководством МВФ, во время которой будут обсуждаться позиции сторон, в частности, по вопросам пересмотра условий программы stand-by и бюджетной политики правительства в 2009-2010 годах», – сказано в сообщении.

В Минфине отмечают, что на сегодняшний день в отношениях с МВФ в рамках программы stand-by остаются действующими обязательства украинской стороны в соответствии с ранее подписанным Письмом о намерениях и Меморандумом об экономической и финансовой политике от 23 июля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось с письмом к МВФ, в котором содержится просьба смягчить некоторые требования фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Письмо о намерениях за подписью премьер-министра, главы Нацбанка В.СТЕЛЬМАХА и и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО 7 декабря т.г. передал в МВФ вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

10 декабря Г.НЕМЫРЯ сказал, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в 2009 году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобится.

В Секретариате Президента заявляют, что заявление Г.НЕМЫРИ о том, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО поставил себя вне переговорного процесса с Международным валютным фондом, является откровенной неправдой.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.