Бернанке стал человеком года

Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, который направлял экономику страны сквозь туманы и мрак самого страшного финансового кризиса со времен Великой Депрессии, был назван журналом Time "Человеком 2009 года", сообщает Дело.

"Кризис стал историей года. Без Бернанке все было бы намного мрачнее. Нам выпала редкая возможность проверить правдивость клише о том, что тот, кто не выносит уроков из истории, обречен повторить прежние ошибки. Бернанке не просто извлек уроки. Он создал собственную историю", - заявил шеф-редактор Time Ричард Стенгель, комментируя выбор издания.

В 2009 году Бернанке был утвержден на своем посту на второй срок.

Бернанке стал членом совета управляющих ФРС США в 2002 году, в 2006 году он возглавил ФРС. Глава Федеральной резервной системы США выбирается сроком на четыре года, полномочия Бернанке на этом посту истекают 31 января 2010 года.

В конце июля 2009 года Бернанке, согласно данным опроса Bloomberg, был признан лучшим в мире среди руководителей Центробанков, министров финансов и других официальных лиц, ответственных за экономику. Главной причиной такого результата стали усилия Бернанке по борьбе с кризисом, которые одобряют 75% опрошенных агентством финансистов и инвесторов по всему миру.

Бернанке является также профессором Принстонского университета - экспертом по истории Великой депрессии.

Звание человека года присуждается журналом Time лицу (а также группе лиц, идее и так далее), которое оказало наибольшее влияние на события уходящего года.

В прошлом году "Человеком года" был признан Барак Обама, который одержал победу на президентских выборах в США. В 2007 г этого звания удостоился Владимир Путин, занимавший тогда пост президента России.