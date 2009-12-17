Доверие к мировой экономике максимально

Доверие к мировой экономике находится вблизи максимальных значений на фоне положительных новостей из США. Согласно последним отчетам, восстановление крупнейшей экономики мира набирает обороты, и все больше американских банков готовы погасить долги перед государством, сообщает k2kapital.

Такие данные были получены в ходе опроса инвесторов на шести континентах агентством Bloomberg. Глобальный индекс доверия Bloomberg Professional Global Confidence упал в текущем месяце до 58,9%, тогда как в ноябре составлял 60,3%. В сентябре 2009 года было зафиксировано максимальное значение этого показателя на уровне 61,7%. Индекс отслеживается в течение последних двух лет, а в предыдущие 5 месяцев его значения стабильно превышали 50%, что говорит о преобладании среди инвесторов оптимистических настроений.

"Нет никаких признаков того, что восстановление глобальной экономики выдохлось. Американская экономика увеличивает рост, а Европа регистрирует более медленное восстановление. Даже если уровень индекса доверия в этот момент не подтверждает эту тенденцию, то все равно ничего страшного не случится", - говорит старший экономист по Европе из голландского банка Fortis Bank Ник Коунис (Nick Kounis).

Индекс доверия среди участников опроса в США вырос до 47,7% с прежних 46,9%, зафиксированных в ноябре. "Мы получили чуть более оптимистичные результаты, потому что рынок труда приближается к своему дну. Мы ожидаем продолжения роста мировой экономики", - говорит нью-йоркский экономист Credit Suisse Group AG Джонатан Базиль (Jonathan Basile). Аналогичный показатель в Западной Европе вырос за месяц с 47,7% до 50,9%, впервые превысив рубеж в 50%. При этом наиболее пессимистичными остаются инвесторы в Испании.

Участники опроса выразили различные мнения по поводу перспектив фондовых рынков в течение следующих шести месяцев. Так, респонденты их США, Японии и Испании ожидают падения курса акций, в то время как во Франции, Германии и Италии прогнозируют рост на фондовых рынках. В то же время, инвесторы в США и Европе выразили уверенность в том, что в ближайшие 6 месяцев краткосрочные процентные ставки вырастут.

Опрос Bloomberg был проведен в период с 7 по 11 декабря среди 1934 человек.