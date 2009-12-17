Доллар укрепился к евро

Доллар укрепился до трехмесячного максимума против евро на фоне того, что восстановление экономики США набирает, повышая привлекательность валюты США, сообщает k2kapital.

Доллар вырос по отношению к 14 из 16 своих коллег перед выходом докладов о состоянии экономики США, которые, как ожидается, покажут, что рост безработицы замедлился, и перспективы крупнейшей экономики в мире улучшаются уже восьмой месяц. ФРС накануне объявила, что экономика укрепляется, а негативные явления на рынке труда постепенно начинают сглаживаться.

Аналитики полагают,что именно улучшение ситуации с безработицей повышает доверие к доллару.

По состоянию на 10:50 утра в Токио доллар вырос до $ 1,4466 за евро, достигнув самого высокого уровня с 8 сентября. Курс американской валюты по отношению к японской поднялся до 89,85 иены с 89,78 вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке. Евро по отношению к иене торгуется по цене 130,06 иен. В предыдущую торговую сессию курс евро был равен 130,46 иен.