США увеличили госдолг на 0,3 трлн. долл. - до 12,4 трлн

Палата представителей конгресса США проголосовала в среду за увеличение потолка государственного долга на 290 млрд долл. Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, этих денег хватит для того, чтобы покрывать нужды правительства еще в течении двух месяцев.

Голосование по утверждению законопроекта об увеличении верхней планки долга до 12,394 трлн долл показало растущую пропасть между законодателями, буквально разделившимися на два лагеря: голос "за" отдали 218 человек, "против" - 214.

Лидер демократического большинства палаты Стени Хойер подчеркнул, что у конгрессменов "нет другого выхода", так как необходимо всеми силами избежать кошмарных последствий рынкам, которые принесет дефолт по долгам американского правительства. "Все дело в ответственности", - заявил он. Теперь, по его словам, шаг за членами сената.

Решение о голосовании было принято после того, как министр финансов Тимоти Гайтнер обратился к конгрессу с просьбой как можно быстрее одобрить законопроект, позволяющий занять на внешнем и внутреннем рынке еще по меньшей мере 1 трлн долл. В текущем месяце федеральное правительство достигнет потолка государственного долга, закрепленного законом на уровне 12,1 трлн долл, и впервые может оказаться в состоянии технического дефолта по своим обязательствам.

Республиканцы категорически против увеличения потолка госдолга, утверждая, что бюджет США и так уже "выходит из-под контроля" и администрации следует "умерить свои аппетиты". Их поддерживают часть консервативных демократов. В ответ на это члены демократического большинства Конгресса пришли к решению увеличить верхнюю планку на относительно небольшую сумму, чтобы не допустить дефолта.

В целом 2009 финансовый год был завершен с рекордным дефицитом в 1,42 трлн долл. В нынешнем году, начавшемся 1 октября, администрация США ожидает нового незавидного рекорда - 1,5 трлн долл.