Рябоконь: Необходимо изменить отношение граждан к налогам

Ответственность за отчисление социальных налогов и формирование пенсионного фонда должна лежать на людях, а не на корпорациях, считает кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ.

В комментарии УНИАН он отметил, что в Украине «государство выстраивает партнерские отношения с предприятиями. Ведь предприятия платят налоги, предприятия наполняют бюджет. Граждане исключены из этого процесса и их интересы рассматриваются государством по остаточному принципу. Мы все настолько привыкли к такому положению дел, что уже даже не удивляемся, когда чиновники объясняют свои действия: «Это же в интересах предприятий!».

По словам кандидата в президенты, когда человек устраивается на работу, как правило, его интересует только сума «на руки», «чистыми». Это привычная ситуация и для работников, и для руководителей. То есть гражданина вообще не интересует: ни сколько налогов будет отчисляться государству, ни их дальнейшая судьба. Даже когда чиновники на глазах у всех разворовывают бюджет, граждане не предпринимают никаких действий».

О.РЯБОКОНЬ убежден, что «необходимо поставить все с головы на ноги. Партнером государства должен стать человек. И чиновники должны работать, исходя из интересов человека».

«Мы должны кардинально изменить наше отношение к налогам, - заявляет кандидат на пост Президента Украины. - Каждый человек должен самостоятельно платить налоги. Только в этом случае граждане поймут тот простой факт, что все богатства государства – это результат их работы. Только в этом случае граждане будут относиться к чиновникам самого высокого уровня не как к «спасителям нации», а как к наемным менеджерам, которые должны отчитываться за каждую потраченную копейку. Только в этом случае граждане будут контролировать расход бюджетных денег – тех денег, которые они самостоятельно перечислят государству. Наше отношение к бюджету страны ничем не должно отличаться от отношения к бюджету семьи».

С другой стороны, говорит О.РЯБОКОНЬ, надо дать право территориальным общинам принимать решения: куда потратить деньги и какие траты из местного бюджета должны быть первоочередными. «Только тогда заработает местное самоуправление, а у граждан появится интерес, самостоятельность и ответственность относительно бюджета страны. Тогда граждане с полным основанием смогут сказать, что мы – хозяева своей страны», - убежден кандидат на пост Президента Украины.