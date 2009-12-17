Межбанк: Торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок– 7,9725/7,9855 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2618/0,2622, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4880/11,5095.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4410/1,4412 (среда - 1,4535/1,4537).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9850, а также продавал на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,9800.