ОПИК возобновляет свои программы в Украине

Государственная корпорация США по гарантированию частных инвестиций за рубежом (ОПИК, OPIC) возобновила свои программы в Украине в результате подписания 16 декабря соглашения, урегулирующего спор вокруг инвестиционного иска, страховка по которому была оплачена Корпорацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства США.

Соглашение открывает путь для частных американских инвестиций в украинскую экономику на миллионы долларов. Благодаря подписанию соглашения Корпорация снова сможет страховать финансовые и политические риски американских компаний, инвестирующих в Украину.

Как отметили в пресс-службе, в прошлые годы ОПИК предоставила свыше 254 миллионов долларов на финансирование и страхование 21 проекта в Украине в секторах, которые охватывают спектр от производства и строительства до энергетики и финансовых услуг.

«OPIC рада снова сделать доступной свою поддержку американским инвестициям в Украину. Мы ожидаем, что это даст очень позитивный сигнал потенциальным инвесторам в эту страну, – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности президента Корпорации д-ра Лоуренса СПИНЕЛЛИ. – Это историческое событие является признаком постоянных усилий Украины улучшить инвестиционный климат, и мы отдаем должное украинскому правительству за его непростую работу ради достижения этого результата».

Подписание соглашения увенчало серию шагов по полному возобновлению программ Корпорации в Украине, включая заключенный в ноябре 2008 года меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами и принятие в июле 2009 года Кабинетом министров Украины резолюции, которая способствовала улаживанию хозяйственного спора, составлявшего препятствие, отмечается в сообщении. Спорное дело касалось ситуации 1999 года, когда OPIC выплатила страховую сумму американскому спонсору проекта в Украине.

Как подчеркнули в пресс-службе, вице-президент США Джозеф БАЙДЕН также отмечал важность достижения соглашения во время своего визита в Украину 21 июля этого года. «Мне было приятно узнать, что правительство приняло окончательные решения, необходимые для возвращения Корпорации по гарантированию частных инвестиций за рубежом в Украину. Это облегчит американским компаниям реинвестирование в Украину, особенно вложение первичных инвестиций, что будет полезно обеим нашим экономикам в период нынешнего спада», – сказал Дж. БАЙДЕН.

Как сообщал УНИАН, отношения ОПИК с Украиной были заморожены из-за претензий ОПИК в связи с деятельностью в 1993-98 гг. в Украине американской компании “Элаент Тексистемз”.

Эта компания при посредничестве созданного ЗАО “Элаент-Киев” принимала участие в реализации Государственной программы утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для последующего использования и хранения (инвестированные под этот проект американской компанией средства имели страховое покрытие в ОПИК).

“Элаент Тексистемз” длительное время апеллировала к руководству Украины с требованиями возместить ей убытки.

Справка УНИАН. ОПИК (англ. OPIC - от Overseas Private Investment Corporation), как государственное учреждение США, была создана в 1971 году. Корпорация помогает американскому бизнесу делать инвестиции за рубежом, содействует экономическому развитию новых и молодых рынков, дополняет частный сектор в деле управления рисками, присущими прямым инвестициям за рубежом, и поддерживает приоритеты внешней политики США. Поскольку Корпорация берет рыночную плату за свои продукты и услуги, она является самоокупаемой и не тратит денег налогоплательщиков.

Страхование Корпорацией политических рисков и ее финансовые услуги помогают американским компаниям разной величины инвестировать в более чем 150 молодых рынков и развивающихся стран во всем мире. За свою 38-летнюю историю Корпорация поддержала инвестиционные проекты на общую сумму 188 миллиардов долларов, что помогло развивающимся странам создать у себя свыше 830 тысяч рабочих мест. Проекты OPIC также обеспечили американский экспорт на 72 миллиарда долларов и поддержали свыше 273 тысяч рабочих мест в США.