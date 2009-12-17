Инвесторы поддержат проблемные банки

Шесть из шестнадцати проблемных банков будут спасены потенциальными инвесторами или старыми собственниками

Об этом ДЕЛУ сообщил начальник управления кризисного менеджмента НБУ Юрий Петров. «Национальный кредит», «Владимирский», «Столица», Инпромбанк, Захидинкомбанк и Диалогбанк — это те банки, в которых программа финансового оздоровления выполняется», — сказал он. Эти финучреждения сейчас получают финансовую поддержку от инвесторов или «старых» акционеров.

Одним из банков-счастливчиков оказался харьковский Инпромбанк (105-й по размеру активов). На прошлой неделе НБУ провел рокировки среди руководства банка — назначил временным администратором Игоря Яговдика вместо Алексея Угиромова.

Имя нового акционера в НБУ называть не хотят, уточняя, что корни у него российские и первый из трех траншей банк уже получил. «В Инпромбанк инвестор на прошлой неделе завел большие деньги, более 30 млн. грн. И под свои деньги он попросил поставить в банк своего временного администратора», — объясняет Петров.

В бой идут старики

Силами «старых» акционеров удастся спасти два проблемных банка — «Владимирский» и «Столица». Первый уже получил от своего основного собственника — Павла Борулько — 48 млн. грн. «Мы увеличили уставный капитал на 48 млн. грн. После выборов планируем провести вторую допэмиссию еще на 50 млн. грн.», — рассказывает временный администратор «Владимирского» Анатолий Дробязко. По его словам, пока что вопрос о том, кто выкупит акции второго допвыпуска, остается открытым.

В банк «Столица» денежные вливания осуществляет его нынешний собственник — президент корпорации «Столица» Валентин Исак. «Банк нормально работает, акционер уже завел часть средств. Кроме того, 23 декабря финучреждение увеличивает наполовину свой уставный капитал», — говорит Петров. Если учесть, что на 1 октября уставный капитал банка составлял немногим более 125 млн. грн., предновогодние инвестиции в банк составят около 60 млн. грн.

Общими усилиями

Желающих спасти Диалогбанк оказалось несколько, из-за чего среди инвесторов финучреждения возникла неразбериха. «В Диалогбанк зашел инвестор и завел деньги. А через день такую же сумму внесли старые акционеры. Сейчас они договариваются между собой, что делать», — рассказывает представитель НБУ. В Захидинкомбанке путаницы с инвесторами нет — еще 11 ноября банк подписал программу финансового оздоровления с венчурным фондом «Инновационные стратегии» и теперь ожидает поступления средств, первая часть из которых должна зайти к 27 декабря.

Наиболее ясная ситуация с «Национальным кредитом», которому финансово помог экс-сотрудник Укрсоцбанка Андрей Онистрат. «Инвестор увеличил капитал на 28 млн. грн. В ближайшее время банк должен получить стабкредит от НБУ в размере 93 млн. грн.», — сообщила «ДЕЛУ» временный администратор банка Елена Колос. По ее словам, за время работы банка при новом собственнике финучреждению удалось более чем в 4 раза уменьшить картотеку неплатежей банка — до 36 млн. грн.