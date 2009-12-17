Доллар укрепился к евро и иене

Доллар на торгах в четверг прибавляет в цене по отношению к евро на фоне признаков восстановления американской экономики, евро опустился до трехмесячного минимума по отношению к доллару после снижения в среду рейтинговым агентством Standard and Poor`s кредитного рейтинга Греции, сообщает РИА Новости.

Доллар на торгах в четверг в Лондоне подорожал к единой европейской валюте до максимальной с 8 сентября отметки - 1,4369 доллара за евро по сравнению с 1,4531 доллара за евро днем ранее.

Доллар также укрепился к японской иене до 89,70 иены за доллар по сравнению с 89,78 иены за доллар на торгах в среду. Ранее в ходе торгов курс доллара к иене достигал максимального с 7 декабря значения - 90,26 иены за доллар. Евро подешевел в иене до 129,17 иены за евро по сравнению с 130,46 иены за евро.

"Улучшение ситуации на рынке труда может повысить доверие инвесторов к экономике США, - считает старший экономист Societe Generale Asset Management Co. Акио Есино - Динамика доллара будет положительной".

Число первичных заявок на пособия по безработице снизилось за прошлую неделю до 465 тысяч по сравнению с 474 тысячами за неделю к 5 декабря, считают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Данные по заявкам будут опубликованы министерством труда США в четверг. Индекс ведущих индикаторов, показывающий тенденции в экономики на последующие шесть месяцев, увеличился в ноябре на 0,7% по сравнению с 0,3% в октябре, полагают аналитики. Отчет аналитической компании Conference Board также будет опубликован в четверг.

В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по результатам двухдневного заседания отметил постепенное восстановление американской экономики, в то время как рейтинговое агентством S&P понизило кредитный рейтинг Греции до "ВВВ+" с "А-" с негативным прогнозом.

Рубль в четверг резко слабеет к доллару на фоне укрепления американской валюты на Forex после заявления ФРС США о приверженности политике низких ставок, свидетельствуют данные ММВБ.

На 13.00 мск курс доллара расчетами "завтра" составлял 30,77 рубля (плюс 51 копейка к уровню закрытия среды). Курс евро к этому времени находился на уровне 44,19 рубля (плюс 14 копеек).

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на 13.00 мск четверга, составила 36,81 рубля против 36,47 рубля на закрытии предыдущего торгового дня.

В среду ФРС США приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от 0% до 0,25% годовых. В своем комментарии глава американского ЦБ подтвердил приверженность ФРС политике низких ставок. Кроме того, он заявил о том, что действие основных программ по поддержке ликвидности завершится 1 февраля 2010 года.

После такого известия доллар начал резко укрепляться на Forex: к середине четверга пара евро-доллар опустилась до отметки 1,4371 доллара за евро против 1,4545 доллара накануне вечером.