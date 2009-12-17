Банк России: евро - 43,85 руб
13:54, 17 декабря 2009Финансы
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Доллар - 30,43 руб.
Центральный банк РФ установил с 18 декабря 2009 года официальный курс евро в размере 43,8568 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 4,48 коп.
Банк России установил с 18 декабря 2009 года официальный курс доллара в размере 30,4392 руб за один доллар.
По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 24,14 коп.
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