Банк России: евро - 43,85 руб

Центральный банк РФ установил с 18 декабря 2009 года официальный курс евро в размере 43,8568 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 4,48 коп.

Банк России установил с 18 декабря 2009 года официальный курс доллара в размере 30,4392 руб за один доллар.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 24,14 коп.