Валютные кредиты запрещены, даже по карточкам. Но все «нельзя» можно обойти

Еще одну меру, призванную помочь в борьбе с финансовым кризисом, растолковал Нацбанк - законодательством запрещена выдача валютных кредитов физлицам, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, даже с использованием кредитных карточек. Эта норма содержится в пункте 6 Закона «О внесение изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» (№ 15533-VI, вступил в силу с 24 ноября 2009 года).

НБУ выдал постановление, в котором разъяснил банкам, как нужно «себя вести». Так, с 24 ноября 2009 года по 1 января 2011 года запрещается выдавать валютные кредиты физическим лицам, за исключением, когда займ предоставляется на лечение или образование. Во всех остальных случаях действуют гривневые кредиты. Правда, валютных кредитов, которые были выданы до 24 ноября 2009 года, изменения не касаются. Но их погашение может осуществляться только в безналичной форме.

На практике это означает, что теперь вы обязаны вначале перечислить наличную валюту на свой безналичный валютный счет, а уже потом с него погашать кредит. Если же вы при погашении валютного кредита пользуетесь услугами спецаукционов НБУ, то в таком случае вносите на свой счет cначала гривню, которая потом конвертируется в безналичную валюту. Существенно эта норма не повлияла на функционирование старых валютных кредитов, могут только незначительно подорожать затраты физлица при погашении займа.

Но не эта норма вызвала опасения украинцев. Их взволновал запрет на валютное кредитование в отношении владельцев платежных карт, по которым осуществляются кредитные линии овернайт. Согласно украинскому законодательству, получение валютного кредита с помощью кредитной карточки даже на срок несколько дней приравнивается к валютному кредитованию. НБУ разъяснил, что теперь на период с 24 ноября 2009 по 1 января 2011 года владельцы мультивалютных кредитных карт не имеют права воспользоваться своей кредитной линией овернайт. При этом необязательно менять платежную карточку. Ею и дальше можно пользоваться для снятия наличной валюты или расчетов за рубежом, но только в рамках внесенной суммы валюты на карточку.

Сказать, что этот запрет существенно осложнит жизнь рядовых украинцев, нельзя. Кредиты по платежной карточке всегда были очень дорогими, до нововведения средняя ставка по долларовым составляла 20-22% годовых. В основном такого рода займами пользовалась «гламурная» молодежь и помощники народных депутатов. В основной массе держателей мультивалютных платежных карточек доля активных пользователей кредитами овернайт не превышает 1% всех эмитированных платежных карточек.

Данное «нельзя», как и любое другое, конечно, будут стараться обойти – запретный плод всегда сладок. Наиболее простой способ - получить по мультивалютной платежной карточке гривневый кредит овернайт и тут же конвертировать его в валюту, которую затем получить через банкомат или рассчитаться в торговой сети. Технически эта операция несложная и вполне реализуемая. Проблема только в стоимости такого рода кредитов. Ставки по гривневым кредитам по платежным картам могут достигать 60-70%, но, как правило, находятся на уровне 40% годовых. С учетом затрат на конвертацию гривни в валюту стоимость такого займа вырастит еще, как минимум, на 2-3%. Так что эта операция может быть полезна только тем, кто очень много проиграл в казино Монте-Карло….

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)