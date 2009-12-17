Валовой внешний долг Украины по итогам января-октября т.г. увеличился на 2,67% - до 104,376 млрд. долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Рост долга происходил, в основном, за счет увеличения задолженности сектора государственного управления на 3,95 млрд. долл. – до 15,909 млрд. долл., органов денежно-кредитного регулирования - на 3,5 млрд. долл., до 8,225 млрд. долл. При этом, внешний долг банковской системы за указанный период сократился на 5,899 млрд. долл., до 33,572 млрд. долл.

При этом, на протяжении третьего квартала (за июль-сентябрь т.г.) валовой внешний долг Украины вырос на 3,73%. Увеличение долга было зафиксировано в государственном секторе на 2,62 млрд. долл., органами денежно-кредитного регулирования – на 2,171 млрд. долл. Сокращение долга было зафиксировано в банковском секторе на 1,772 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2008 году вырос на 27% или 21,7 млрд. долл., и на 1 января 2009 года составлял 101,659 млрд. долл. (около 55% ВВП).