Эксперты прогнозируют укрупнение кредитных учреждений

Эксперты прогнозируют укрупнение украинских финансово-кредитных учреждений в следующем году.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

Институт попросил экспертов высказать мнение о том, следует ли ожидать в Украине после президентских выборов новой волны слияний и поглощений кредитно-финансовых учреждений, таких как банки, страховые компании.

Так, ведущий советник Европейского банка реконструкции и развития Антон УСОВ отметил, что сегодня трудно прогнозировать вероятность волны слияний и поглощений кредитно-финансовых учреждений в следующем году. «Трудно говорить, потому что система находится не в таком плохом состоянии, как мы рассчитывали. Еще в начале этого года мы, честно говоря, думали, что ситуация будет значительно более драматичной», - отметил эксперт. С другой стороны, по его словам, наивно полагать, что кризис миновал Украину, поскольку объем проблемных кредитов, среди которых значительная доля и валютных, остается достаточно высоким. «Поэтому точно сказать, как будет развиваться ситуация в следующем году, очень тяжело», - сказал А.УСОВ.

По его мнению, возможно, в следующем году речь пойдет о каком-то укрупнении среди банков. «Банки по-прежнему не выполняют свою основную функцию, они фактически не кредитуют реальный сектор. Шансы на нормальное функционирование, безусловно, есть у крупнейших банков. У тех банков, которым мы, в частности, помогали, предоставляя им субординированный долг. Эти банки вряд ли будут искать объекты для поглощения или укрупнения, то есть у них есть свой фронт задач. Что касается более мелких банков, то, наверное, исходя из примера тех же соседей, логично было бы говорить о консолидации системы в какой-то среднесрочный - долгосрочный период», - отметил А.УСОВ.

«Но опять-таки, я не говорю о 2010-м, потому что слияния и поглощения, как правило, происходят тогда, когда макроэкономическая финансовая ситуация более благоприятная», - добавил он.

Эксперт допускает, что могут быть какие-то вынужденные слияния на уровне банков, находящихся в середине и в конце первой сотни рейтинга. «Какие-то банки, наверное, будут ликвидированы, какие-то банки будут укрупняться. Я не думаю, что это та тенденция, которая будет актуальна в следующем году. Потому что есть целый ряд других вещей, на которых системе нужно будет сконцентрироваться. Прежде всего, это управление качеством активов, управление проблемными кредитами, возобновление своих основных функций», - отметил А.УСОВ.

В свою очередь, президент корпорации УПЭК Анатолий ГИРШФЕЛЬД считает, что ситуация, когда возможна новая волна слияний и поглощений, в Украине уже назрела. «Кредитно-финансовые учреждения в большинстве своем не соответствуют потребностям экономики, они во многом превратились в расчетно-кассовые центры. А, в общем-то, выполнять основную функцию – кредитовать реальный сектор экономики, население - они не в состоянии. И кризис это явно показал», - отметил эксперт. Он высказал мнение, что государство должно будет выработать стратегию и создать условия для слияний и поглощений, чтобы это ни в коем случае не отразилось на населении. «Но это технический вопрос. А объективно этот процесс должен произойти в ближайший год, потому что без этого не сможет развиваться реальный сектор экономики», - сказал А.ГИРШФЕЛЬД.

Председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ также не исключает новой волны слияний и поглощений финучреждений. «В любом случае, будут происходить изменения, обязательно. Потому что на сегодня настолько непонятная и непрозрачная политика Нацбанка, что мы откуда-то «слева» узнаем, что есть какой-то список из 10 банков, которые уже сегодня для Нацбанка являются ситуацией готового банкротства, а это очень серьезная ситуация. Поэтому в качестве пути отступления такое вот объединение – это реально», – отметила А.КУЖЕЛЬ. Она привела пример с банком «Надра». По словам А.КУЖЕЛЬ, она получает очень много телеграмм от бизнесменов, «что они, например, сделали проплаты налогов, средства сняты у них со счетов – а деньги никуда не дошли». «Банк не входит в управление правительства, и нам даже пожаловаться и обратиться некуда. Но какие-то подвижки будут. То же самое будет с кредитными союзами, то же самое будет со страховыми компаниями. Это будет, наверно, не поглощение, это будет добровольное слияние для выживания», - считает А.КУЖЕЛЬ.

Председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА считает, что слияния и поглощения финансово-кредитных учреждений будут происходить в нашей стране по двум причинам. «С одной стороны - кризис не закончился. И тут, на мой взгляд, будут слияния и поглощения. Потому что в момент кризиса происходит самое бурное развитие М&А. А второе – это президентские выборы. Естественно, после президентских выборов будет так называемый передел собственности», - сказал О.СПИЛКА.